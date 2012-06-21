Проблема, яка, на перший погляд, не перебуває на першому місці, все ж дуже серйозна. Багато хто нині намагається хоч на деякий час позбутися спілкування з ґаджетами, однак не завжди це виходить. Один знайомий навіть помітив, що постійне спілкування з телефоном вплинуло на його пам᾽ять.

— Раніше, до появи мобільних телефонів, — поділився він своїми спостереженнями, — чи не кожна людина могла без проблем запам’ятати з десяток телефонних номерів своїх близьких та рідних, аби у разі необхідності подзвонити з телефона-автомата. Люди тримали в голові домашні та робочі адреси, добре орієнтувалися в місті та швидко знаходили потрібне місце під час мандрівок, маючи на руках максимум паперову карту. Сьогодні ж більшість із нас покладається на інтернет та смартфон. Потрібну адресу легше знайти завдяки Google Maps, номери збереже телефонна книга, а про дні народження нагадає сповіщення у Facebook.

Цими дням черкаська команда розробників додатку батьківського контролю для мобільних телефонів і планшетів Kidslox презентувала свій доробок на конференції в Бостоні (США). Захід, на якому вдалося побувати черкащанам, зібрав провідних дослідників залежності від «екранів».

Як розповів лідер команди Kidslox Віктор Євпак, в Америці зараз серйозно підходять до питання залежності від девайсів. Там розгорнувся навіть цілий рух, який бореться із таргетованою рекламою, спрямованою на дітей. Він вивчає питання інтернет-залежності, проводить спеціальні дослідження, метою яких є виявлення технологій, спрямованих на звикання до ігор, соцмереж тощо. Для черкащан було важливо побувати на цій конференції, адже 80% користувачів додатку — саме жителі США.

На переконання Віктора Євпака, Україна має шанс уникнути проблеми залежності від девайсів, з якою сьогодні активно борються у США. Наприклад, у Африці тривалий час не було стаціонарних телефонів, вони зробили величезний крок уперед і одразу увійшли в еру смартфонів з 3G. Так само зараз в Україні є ще школи зі старими комп’ютерами, але маємо нагоду не повторювати тих помилок, які вже бачимо в Америці. Недалекий той час, коли батьківський контроль в електронних пристроях і в Україні стане нормою. Вже є країни, де це законодавчо прописано. Крім того, це вже розуміють великі компанії. Наприклад, Google не так давно випустив власний додаток батьківського контролю.

За словами керівника черкаської ІТ-компанії, під час конференції дослідники дійшли висновку, що найкраще порівняння залежності від «екранів» із залежністю від наркотиків.

Інколи книги, телевізори, а також планшети ставлять в один ситуативний ряд. Мовляв, це лише наступна віха розвитку. Насправді планшети та телефони викликають зовсім іншу залежність. Потрібно розуміти, що розробники цих девайсів вкладають сотні мільйонів доларів, наймаючи найкрутіших психологів і поведінкових лікарів, прагнучи через додатки впливати на підсвідомість, чіпляти аудиторію на свій електронний гачок. Це звичайна комерція: чим більше часу ти проводиш у додатках або іграх, тим більше заробляють компанії.

Нині, у час комп’ютерів та Інтернету спроби відгороджувати когось, зокрема дітей, від електронних приладів можуть здатися божевільними. Дехто вважає, що пробуючи заборонити дитині всі ці ґаджети, ми робимо лише гірше. А от відгороджуючи малечу (хоча б на деякий час) від усього цього, ми даємо її нервовій системі можливість відновитися й повернутися до нормального стану. У такий спосіб робимо перший крок на шляху до того, щоб допомогти дитині стати спокійною та стриманою, а значить і щасливішою.

А ви як думаєте?