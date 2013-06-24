Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Як перевірити, чи встановлена на телефоні переадресація викликів та на які номери?

Переадресація викликів – одна із послуг, яку надають усі українські оператори та на яку потрібно звертати особливу увагу. Переадресація дає змогу перенаправляти вхідні дзвінки на інший номер або на автовідповідач у тих випадках, коли ви не відповідаєте, перебуваєте у зоні недосяжності тощо. Здебільшого переадресовані виклики тарифікуються як вихідні за умовами тарифного плану абонента.

Перевірити всі налаштування щодо переадресації можна таким шляхом:

Android: Контакти – Додаткові послуги – Переадресація (залежно від моделі смартфона може бути іншим)

iOS: Параметри – Телефон

Телефонний номер, на який здійснюється переадресація викликів, абонент може встановити самостійно. Звертайте увагу, чи не зазначений у налаштуваннях сторонній номер. Водночас слід мати на увазі, що за замовчанням може бути встановлений номер автовідповідача оператора.

Для видалення всіх переадресацій дзвінків потрібно набрати ##002# і натиснути клавішу виклику.

У пригоді також стануть такі комбінації:

#21# — виклик: перевірка інформації про ввімкнену переадресацію.

#43# — виклик: статус очікування дзвінка.

#62# — виклик: перевірка переадресації на інший номер.

#33# — виклик: статус блокування вихідних сервісів – дзвінків, SMS і даних.