Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.
Як перевірити, чи встановлена на телефоні переадресація викликів та на які номери?
Переадресація викликів – одна із послуг, яку надають усі українські оператори та на яку потрібно звертати особливу увагу. Переадресація дає змогу перенаправляти вхідні дзвінки на інший номер або на автовідповідач у тих випадках, коли ви не відповідаєте, перебуваєте у зоні недосяжності тощо. Здебільшого переадресовані виклики тарифікуються як вихідні за умовами тарифного плану абонента.
Перевірити всі налаштування щодо переадресації можна таким шляхом:
- Android: Контакти – Додаткові послуги – Переадресація (залежно від моделі смартфона може бути іншим)
- iOS: Параметри – Телефон
Телефонний номер, на який здійснюється переадресація викликів, абонент може встановити самостійно. Звертайте увагу, чи не зазначений у налаштуваннях сторонній номер. Водночас слід мати на увазі, що за замовчанням може бути встановлений номер автовідповідача оператора.
Для видалення всіх переадресацій дзвінків потрібно набрати ##002# і натиснути клавішу виклику.
У пригоді також стануть такі комбінації:
#21# — виклик: перевірка інформації про ввімкнену переадресацію.
#43# — виклик: статус очікування дзвінка.
#62# — виклик: перевірка переадресації на інший номер.
#33# — виклик: статус блокування вихідних сервісів – дзвінків, SMS і даних.
Більше про переадресацію можна дізнатися на вебсайті вашого оператора.