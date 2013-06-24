17 травня YEP поділяться першими результатами пілотного курсу з продуктової інженерії «Технологічне лідерство у хардверних стартапах», який цієї весни стартував у 5 політехніках у межах ініціативи «Підприємницький університет» за підтримки Мінцифри та Програми USAID КЕУ. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Крім того, на презентації говоритимуть про хардверні стартапи в українській екосистемі, технологічну освіту, тренди та перспективи галузі.
Зареєструватися на презентацію можна за посиланням.
Спікери та спікерки:
- Томі Ерхо, Голова підрозділу інноваційних екосистем в Університеті Аалто
- Олеся Залуська, керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України»
- Ігор Маркевич, Head of Strategy and Development в Українському фонді стартапів
- Міша Рудомінський, співзасновник Promin Aerospace
- Андрій Заікін, засновник та СЕО YEP
- Ксенія Семенова, розробниця програми курсу «Технологічне лідерство у хардверних стартапах»
Захід відбудеться о 17:00 в UNIT.City, у просторі NEST Hub. Буде доступна онлайн-трансляція заходу.
Курс Tech Leadership in Hardware Startups розроблений у межах ініціативи YEP «Підприємницький університет», що реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес, МОН, Мінмолоді, Українського фонду стартапів, Genesis та Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».