Унікальні функції смартфонів Apple роблять їх ідеальними девайсами для ділових людей. Тому й не дивно, що ажіотаж довкола iPhone 12 Pro в allo.ua не стихає. Проте чимало користувачів айфонів навіть не здогадуються, що інформацію на своєму смартфоні можна не тільки зберігати, але й надійно захищати від сторонніх очей.

Декілька простих способів захисту приватності

У смартфоні сучасної людини збережено майже всі події її життя: контакти, ділова та приватнапереписка, фото, документи, банківська картка, закладки тощо. Доступ до більшості інформації можна захистити звичайним блокуванням екрана. А як бути з Push-сповіщеннями, які також хотілося б приховати від сторонніх очей? Зробити це доволі просто.

Власники айфонів можуть посилити приватність декількома способами:

♦ приховати текст сповіщень на заблокованому екрані (у вкладці «Налаштування» вибрати «Сповіщення», потім «Показ мініатюр» і «Ніколи»);

♦ встановити пароль на замітки («Налаштування» – «Замітки» – «пароль»);

♦ захистити смартфон від несанкціонованого розблокування через Face ID (активувати відповідну функцію);

♦ запрограмувати автоматичне видалення всіх даних з айфона, в разі екстреної ситуації (наприклад, після 10 разів вводу неправильного пароля).

Скориставшись цими порадами, вдасться максимально захистити свій айфон від сторонніх зазіхань.

Якщо не вдалось самостійно налаштувати приватність

Досвідченим користувачам налагодити усі ці функції смартфона буде доволі просто. Однак навіть якщо не вдалося самостійно налаштувати захист телефона, допомогти в цьому можуть у сервісних центрах Apple.

Додамо, що на думку деяких фахівців у галузі технологій, революція смартфонів вже близька, проте спосіб взаємодії може бути іншим. Так, вони впевнені, що в майбутньому з'явиться пристрій, який накладається на око як офтальмологічна лінза.

Важко сказати, який саме тип телефону з'явиться, якщо люди використовуватимуть технологію AR (доповнена реальність). Потрібно підготуватися до того, що пристрої, якими нині користуємося, перестануть існувати. Тому потрібно очікувати чогось цілком відмінного від того, що ми використовуємо сьогодні. Це можуть окуляри або контактні лінзи, в яких будуть додатки, які використовують камери, кажуть фахівці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»