Найпопулярніша марка автомобілів серед опитаних німецьких автолюбителів: BMW! 14% респондентів обрали б модель баварського виробника автомобілів. BMW наздогнав переможця минулого року – Audi (зараз цей бренд на другому місці з 12%). На третьому місці – Mercedes-Benz (10%). Фольксваген цього разу не потрапив на подіум фаворитів, а задовольнився четвертим місцем (з 9%).
Кожен третій громадянин Німеччини хоче придбати нову машину у найближчі півтора року. Але це не обов'язково має бути абсолютно нове авто: «беушні» машини стають все більш популярними серед бюргерів! Кількість охочих придбати вживаний автомобіль зросла вдвічі – з 6 до 20%.
І навпаки, попит на нові автомобілі падає: два роки тому кожен четвертий (25%) хотів придбати новий транспортний засіб. Нині смаки змінилися, зафіксовано значне зниження: тепер таких мрійників лише 14%!
Найпопулярнішою формою автомобіля серед автолюбителів є універсал (23%). Позашляховик, тобто спортивна версія позашляховика, все ще популярна. 22% учасників дослідження зацікавлені у придбанні автомобіля такого типу та розміру.
Дослідження Aral також повідомляє, де і які саме автомобілі найбільше купують. Всупереч очікуванням, водії позашляховиків передусім живуть не в місті (лише 19%), а на околицях і в сільській місцевості, 25-24% позашляховиків купують саме тут.
Що стосується кольору, то учасникам опитування подобається чорний, антрацитовий, сірий або білий.
Респондентів також запитали який двигун їм до вподоби: Дизель? Бензин? Гібрид? Німцям найбільше подобається бензиновий двигун. Отримати бензиновий двигун знову хочуть 55% опитаних. До дизелів респонденти поставилися скептично. Дванадцять відсотків хочуть придбати дизель – це на 6% менше, ніж два роки тому. Гібрид займає друге місце (17%).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»