"Урядовий кур'єр" зробив рейтинг п'яти найдешевших нових автомобілів.
1. Fulu Mk1 – $ 3900
У цього електромобіля, виготовленого в Китаї, мініатюрні розміри, але це не заважає поміситися чотирьом пасажирам. Вага авто менша 500 кг, максимальна швидкісь 45 км / год.
2. Bajaj Qute – $ 5000.
Цей індійський автомобіль є найдешевшою машиною з двигуном внутрішнього згоряння в Україні. Двигун розрахований всього на 13 к.с., але зате ціна авто доступна більшості українців.
3. VEGA Mario – $ 5200
Ця машина з приводом від електродвигуна і її виробник – Китай. Запас ходу – 100 км, максимальна швидкість – 50 км / год.
4. Rover Quick 2000 – $ 5700
Цю автівку теж збирають у Китаї, але запас ходу ця машина має більший, ніж у попередньої моделі – на 70 кілометрів. Але максимальна швидкість її всього 40 км / год.
5. Qifeng K7 – $ 10 700
Цей автомобіль є китайською копією кросовера Мерседес. Максимальна швидкість цього електромобіля – 85 км / год.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»