Компанія Google опублікувала сімнадцятий щорічний випуск збірки «Рік в пошуку», який присвячений найактуальнішим питанням року за версією пошукової системи. Лідером запитів став ураган «Ірма» і нові iPhone 8 і iPhone.
2017 РІК У ПОШУКУ
Які події 2017 року жителі Землі переглядали найчастіше (відео)
Компанія Google опублікувала сімнадцятий щорічний випуск збірки «Рік в пошуку», який присвячений найактуальнішим питанням року за версією пошукової системи. Лідером запитів став ураган «Ірма» і нові iPhone 8 і iPhone.