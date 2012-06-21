На початку серпня Національне космічне агентство (NASA) США запустить до Сонця автоматичний зонд Parker Solar Probe, щоб серед інших завдань вирішити давню загадку: чому зовнішній шар атмосфери нашої зірки набагато гарячіший, ніж її поверхня:1,7 мільйона і 5500 градусів за Цельсієм відповідно. Про це розповідає співробітник NASA у незвичайному для Агентства відеоролику.

Наразі це одна із найдорожчих місій у науковій історії NASA. Вартість проекту понад півтора мільярда доларів США. І це перша місія NASA, яку назвали на честь нині живої людини – Юджина Паркера, американського астронома, чиї основні праці – вивчення фізики сонячної плазми і властивостей сонячного вітру.

Станція має такі габарити 1х 3х 2,3 метра, вона обладнана безліччю найсучасніших приладів і систем. Зонд прилетить до Сонця найближче, ніж будь-який інший штучний об'єкт, і наблизиться на відстань 8.86 радіусів Сонця (6.2 млн км) від «поверхні» (фотосфери) Сонця, тобто практично увійде у фотосферу зірки.

Зібрані зондом дані зроблять вагомий внесок у спроможність вчених прогнозувати основні події, що стосуються космосу та погоди, які впливають на життя на Землі.

«Ми вивчаємо Сонце протягом багатьох десятиліть, і тепер земляни нарешті зібралися полетіти туди, де ще ніколи не були», – сказав у заяві заступник директора з наукової роботи з освітнього відділу наукових досліджень космічного польоту Годадар NASA Алекс Янг.

Вчені NASA сподіваються, що місія також прояснить три основні питання про нашу зірку, на які наука досі не змогла впевнено відповісти.

Однією з цих загадок є те, чому корона – крайня частина атмосфери Сонця, у сотні разів гарячіша, ніж фотосфера?

Друге питання стосується прискорення сонячного вітру – потоку заряджених частинок, що виділяються з верхньої атмосфери. Нині вчені розуміють, як «народжується» сонячний вітрер, їм не ясно, де саме відбувається таке прискорення, хоча дані свідчать, що воно бере початок десь у короні. Щоб зрозуміти більше про це, зонд «Паркер» літатиме через корону, приймаючи на себе пряме випромінювання.

І нарешті, «Паркер» зможе більше дізнатися про прискорення частинок сонячної енергії, тієї високої енергії, яка за швидкістю наближається до швидкості світла, коли частинки викидаються за межі Сонця. Таємниця цих частинок для вчених дуже цікава, оскільки вони можуть перешкоджати супутниковій електроніці та представляють небезпеку для життя в космічному просторі.

Щоб захистити космічний апарат від екстремального вогню, який його «одягне» під час польоту, зонд обладнали передовими системами охолодження.

«Теплозахисна система (тепловий щит) є однією із найновіших технологій космічного корабля», – розповів Енді Дрісман, менеджер проекту з Лабораторії прикладної фізики ім. Джона Хопкінса. «Це дозволить космічному апарату працювати при кімнатній температурі».

У найкритичній точці траєкторії польоту поверхня теплового щита розігріється майже до 1400 градусів Цельсія, а максимальна швидкість руху зонду на краю сонячної корони складе майже 725 тисяч км/год.

Тепловий щит інженери створили з 4,5-дюймового легкого карбонового поролону, що становить 97% повітря, оточеного двома шарами перегрітого вуглецевого композиту.

Система охолодження також оберігає сонячні батареї, які живлять космічний апарат при температурі, що дозволяє їм працювати, навіть під дією екстремального тепла зірки. Також вдосконалено бортову систему управління при несправності, вона зможе саморегулювати будь-які проблеми протягом тривалого періоду часу, якщо зонд не зможе «спілкуватися» з операторами на Землі.

«Вивчаючи нашу зірку, ми зможемо дізнатися не тільки про Солнце ...», – сказав Томас Зурбухен, асоційований адміністратор дирекції наукової місії в штабі NASA. «Ми також зможемо дізнатися більше про всі інші зірки в нашій галактиці і Всесвіті».

Старт ракети-носія Delta IV з 555-кілограмовим сонячним зондом відбудеться 4 серпня з 4 до 6 години ранку за тихоокеанським часом зі стартового майданчика SLC-37 на мисі Канаверал в штаті Флорида. Такий день і час вибраний для того, щоб зонд міг скористатися гравітаційною допомогою Венери, яка прискорить його політ до Сонця.