Нещодавно опубліковано рейтинг продажу нових автомобілів за підсумками реалізації в першому півріччі 2019-го. Так, у січні—червні було зареєстровано понад 39,5 тисячі нових легковиків, що лише на 13 машин більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це інформує Асоціація автовиробників України «УкрАвтопром».

Реєстрація зросла в рази

Згідно з рейтингом, найпопулярнішим автомобілем став KIA Sportage. У відповідних органах було зареєстровано 2479 нових автомобілів цієї марки, що становить 0,06% усього обсягу продажу нових авто в нашій країні.

Іншими популярними автомобілями в Україні за цей період стали Renault — 5719 реєстраційних номерів (майже в 1,5 раза більше, ніж роком раніше) та Toyota — 5646 зареєстрованих машин (зростання на 13%).

Також підбили підсумки червня 2019 року. Так, за перший літній місяць українці зареєстрували 7,3 тисячі нових легкових автомобілів (зростання на 12% порівняно з аналогічним місяцем 2018-го).

Лідирували автомобілі марки Toyota (1259 реєстраційних номерів). На другому і третьому місцях — Renault (1084 авто) і KIA (535 авто). На четвертій і п’ятій позиціях розташувалися Nissan (467 авто) і Hyundai (447 авто).

Щодо вживаних авто, які було завезено в Україну в січні—червні 2019 року, то обсяги їхнього продажу порівняно з аналогічним періодом 2018-го зросли в геометричній прогресії — у 6 разів і становили 250,1 тисячі одиниць!

За підсумками першого півріччя, топ-5 марок легкових авто має такий вигляд: Volkswagen — 48793, Opel — 24414, Audi — 19072, Skoda — 17766 штук.

Щодо вартості нових імпортних автомобілів. У топ-5 потрапили такі марки (за порядком спадання цін): JakJ 4 (це найдоступніший седан у нашій країні, коштує в середньому 11,1 тисячі доларів), російська «Лада» 4Х4 «Нива» (залишається в салонах до повного їхнього розпродажу, коштує 11,05 тисячі доларів). Далі в порядку спадання ціни — Renault Sandero. Це найдешевший автомобіль румунського збирання в Україні, який коштує 10,9 тисячі доларів. На другому місці з кінця рейтингу — найдешевший китайський автомобіль Great Wall C30, який коштує 10,1 тисячі доларів.

І нарешті найдешевший імпортний новий автомобіль — Лада Granta. Це російське творіння коштує 9,35 тисячі доларів.

Стан уживаних машин

Також у червні 2019 року зареєстровано 19,2 тисячі імпортованих легкових автомобілів, які мали той чи той пробіг та змінили європейські номери на українські. Як зазначають експерти, порівняно з травнем або квітнем цього року це вже не таке й велике зростання. Проте, якщо порівняти обсяги імпортованих авто у червні 2019-го з торішнім червнем, то їхнє число збільшилося в 2,2 раза.

Найбільшу частку в реєстраціях уживаних іномарок становлять авто віком від 5 до 10 років. На них припадає 46% усіх старих зареєстрованих машин. Проте чималою лишається частка авто, яким за 10 років, — 35% ринку за червень 2019 року. Позитивна інша цифра: 19% зареєстрованих уживаних іномарок припадає на машини, яким менше ніж 5 років.

Найпопулярніший серед уживаних імпортних авто в червні 2019-го Volkswagen (зареєстровано 2960 машин). Друге місце посіла Skoda — 1742, на третьому — Renault (1588 машин). Автомобілів марки Ford у червні 2019-го було зареєстровано з українськими номерами 1393. Останній у п’ятірці цього місячного топу Opel. Цієї марки було зареєстровано 1321 одиницю.