Найдорожчим автомобілем у світі визнали спорткар з Італії Lamborghini Veneno Roadster. Цей автоиобіль вважають одним з найексклюзивніших спорткарів в історії: компанія Lamborghini випустила всього 9 таких авто.

Машину представили в 2013 році на Женевському автосалоні. Вона була створена на честь святкування 50-річного ювілею компанії Lamborghini. Прикметною рисою Veneno Roadster є відсутність даху, тому на цьому шикарному автомобілі можна їздити хіба що в гарну погоду.

Машина обладнана двигуном на 6,5 літра, потужністю 750 кінських сил, які передаються через 7-ступінчасту трансмісію на всі чотири колеса. Кузов суперкара повністю виготовлений з вуглепластика. 

Автомобіль розвиває максимальну швидкість в 355 км на годину. Вартість спорткара 4,5 мільйона доларів.

ДОВІДКА «УК»

Цікаво, що назву автомобіль отримав на честь агресивного бика на прізвисько Венено (у перекладі з іспанської – «отрута»), який убив тореадора Хосе Санчеса Родрігеса в іспанській кориді 1914 року. 