Найдорожчим автомобілем у світі визнали спорткар з Італії Lamborghini Veneno Roadster. Цей автоиобіль вважають одним з найексклюзивніших спорткарів в історії: компанія Lamborghini випустила всього 9 таких авто.
Машину представили в 2013 році на Женевському автосалоні. Вона була створена на честь святкування 50-річного ювілею компанії Lamborghini. Прикметною рисою Veneno Roadster є відсутність даху, тому на цьому шикарному автомобілі можна їздити хіба що в гарну погоду.
Машина обладнана двигуном на 6,5 літра, потужністю 750 кінських сил, які передаються через 7-ступінчасту трансмісію на всі чотири колеса. Кузов суперкара повністю виготовлений з вуглепластика.
Автомобіль розвиває максимальну швидкість в
ДОВІДКА «УК»
Цікаво, що назву автомобіль отримав на честь агресивного бика на прізвисько Венено (у перекладі з іспанської – «отрута»), який убив тореадора Хосе Санчеса Родрігеса в іспанській кориді 1914 року.