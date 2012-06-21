Дизайн майбутніх iPhone 13 дещо зміниться щодо нинішніх iPhone 12 – судячи з нових зображень. Мова йде не тільки про зменшений «чубчик», але і про більш товстий блок камер. Як пише портал MyDrivers, через нові камер iPhone 13 стане помітно товстішим.



Зміни у товщині айфонів будуть особливо наочними у випадку з моделями з індексом Pro – тобто, iPhone 13 Pro буде помітно товстішим, ніж iPhone 12 Pro. У останнього камери виступають з корпусу всього на 1.7 міліметра, а у iPhone 13 Pro – більш ніж на три з половиною міліметри. Товщина корпусу пристроїв теж збільшиться, але не так драматично – приблизно на дві десяті частки міліметра.

Хороша новина – камери iPhone 13 і iPhone 13 Pro стануть товщими не просто так. Можна не сумніватися в тому, що нові смартфони Apple отримають нові фотодатчики, у яких буде збільшений оптичний формат. Само-собою, що нові айфони отримають і нову оптику. Це означає, що майбутні «яблучні» смартфони зможуть створювати більш якісні фотографії, а також, вони краще справлятимуться зі зйомкою в умовах поганого освітлення, що вельми важливо.



Що стосується збільшеної товщини корпусу, то очевидно, що це пояснюється підвищенням ємності акумуляторних батарей. Власники iPhone 12 часто говорять про недостатню автономності пристроїв, тому велика ймовірність того, що час роботи iPhone 13 буде підвищено.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»