Члени японського уряду намагалися підштовхнути автовиробників Nissan і Honda до переговорів про злиття двох компаній у 2020 році. Про це з посиланням на власні джерела повідомила газета Financial Times.
За інформацією видання, така ініціатива була викликана стурбованістю урядовців щодо перспективав автомобільного сектора в країні на тлі конкуренції, яка посилилася через зростання попиту на безпілотні автомобілі.
Також чиновники висловлювали заклопотаність майбутнім автомобільної компанії Nissan, яка може виявитися в уразливому положенні у разі краху партнерства з компанією Renault. Колишній глава автомобілебудівного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон був заарештований ще в 2018 році за підозрою у шахрайстві.
Однак обидві компанії ідею злиття відкинули, між ними не відбулися навіть переговори. Джерела газети в якості перешкод вказали на неможливість використання загальних деталей при складанні автомобілів Nissan і Honda через фундаментальні відмінності, а також, що бізнес-моделі компаній значно відрізняються одна і від одної, і те, що Nissan зосереджений на розвитку альянсу з Renault.
ДОВІДКА «УК»
Карлос ГОН, який має громадянство Франції, Бразилії та Лівану, був заарештований токійською прокуратурою 19 листопада 2018 року. З 2010 по 2018 рік він займав пост голови ради директорів Nissan. Восени 2018 року Гон опинився в токійській в'язниці за підозрою в порушенні японського фінансового законодавства. За версією слідства, він і його права рука Грег Келлі приховували справжні розміри доходів з метою ухилення від сплати податків. Через півроку Гона звільнили під заставу, і він перебував під домашнім арештом.
31 грудня стало відомо, що Гон покинув Японію в ящику з-під музичних інструментів і попрямував у Бейрут. За словами Гона, в прокуратурі Японії йому погрожували переслідуванням його сім'ї, якщо він не підпише визнання в пред'явлених йому звинуваченнях.
Пізніше ліванський суд наказав колишньому топ-менеджеру не залишати територію країни, а сам він заявив про наявність документів, що підтверджують його невинність.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»