В одному з університетів міста Токіо вчені змогли виростити ідентичну структуру м'яса, а саме штучні біфштекси. Сировиною для цього експерименту стала тканина м'язів бика. Всього за місяць в умовах лабораторії вчені виростили те, що вони називають «яловичиною».
Думки жителів Японії розділилося. Частина населення насторожено прореагувала на такий продукт. Адже для них склад штучного м'яса дуже сумнівний. Вони впевнені, що краще вживати натуральну яловичину. Деякі вважають навпаки. Адже з кожним роком кількість населення зростає разом з потребою у м'ясі. Захисники тварин вже багато років наполягають на тому, щоб масові вбивства худоби були зупинені.
Варто відзначити, що результат цього експерименту поки що складно назвати повноцінним продуктом харчування. Адже в складі такого біфштексу відсутні важливі складові, а саме: кісткова тканина і кров. Але вчені не засмучені, вони впевнені, що цей недолік можна вирішити за рахунок сучасних технологій.
Експеримент з вирощування м'яса набирає обертів. Його спонсорують великі компанії, метою яких є можливість доступу до такого м'яса, у разі вдалого результату біологів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»