Європейські чиновники розробляють план застосування економічних санкцій до третіх країн, які не дотримуються західних санкцій і не можуть пояснити раптове зростання торгівлі товарами, які потрапили до санкційних списків ЄС. Як пояснили журналістам високопоставлені європейські дипломати, такий механізм обговорюють у межах наступного, одинадцятого пакета санкцій ЄС проти росії. Він стане першим кроком до запровадження так званих вторинних, або екстериторіальних, санкцій — практики, яку вже використовують США.

До такого рішення у Брюсселі дійшли тому, що в ЄС зростає роздратування через окремі держави й компанії, які допомагають росії обходити обмеження, запроваджені внаслідок широкомасштабного вторгнення в Україну.

Для контролю за дотриманням санкцій проти москви ЄС нещодавно ввів нову посаду спецпредставника із цього питання. На неї було призначено колишнього посла Євросоюзу у США Девіда О’Саллівана. Проте йому, кажуть дипломати, часто не вистачає інструментів впливу, які переконали б треті країни дотримуватися санкційного режиму проти кремля. І Європейська комісія сподівається, що новий механізм можна буде використати як важіль тиску на них. Якщо треті країни й надалі допомагатимуть росії обходити торговельні обмеження, Брюссель зможе запровадити санкції й проти них самих. У Єврокомісії пильно придивляються до держав Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану.

Єврокомісія вже обговорила свій план неформально на рівні послів країн-членів ЄС, але поки що не запропонувала його європейським столицям офіційно. Остаточне рішення про запровадження механізму контролю за обходом санкцій залежатиме від національних урядів. Дипломати зауважують: поки що незрозуміло, як саме працюватиме механізм. Наприклад, чи стосуватиметься він країн, а якщо так, то яких саме, чи лише окремих осіб або організацій, котрі працюють у певних країнах.

У Єврокомісії побоюються, щоб цей новий підхід «не загнав країни, про які ми говоримо, в обійми Індії, Китаю чи росії» і що необхідно знайти баланс між припиненням шахрайської торгівлі та підтриманням економічних зв’язків. Тому поки що напевне не відомо, чи стане цей механізм частиною одинадцятого санкційного пакета проти росії. Проте посли ЄС продовжать його обговорення під час зустрічі, призначеної на 10 травня.

Тим часом офіс генерального прокурора Болгарії заявив, що перевірить, як болгарський уряд виконує санкції ЄС проти росії. Софія, як відомо, не наклала санкційних обмежень на російських громадян та підприємства зі списку, який схвалив ЄС. Нині під санкціями ЄС перебувають майже 1400 громадян росії та понад 170 компаній, а також усі пов’язані з ними фізичні та юридичні особи. За даними Єврокомісії, у країнах ЄС було заморожено понад 300 мільярдів євро держактивів рф і 20 мільярдів євро активів російських олігархів. Навіть Угорщина, яка обстоює російські позиції в ЄС, заморозила понад 900 мільйонів євро.

Проте в Болгарії, за даними видання Euractive, майже 300 тисяч росіян усе ще володіють понад 500 тисяч об’єктів нерухомості. Болгарські ЗМІ дізналися і оприлюднили імена росіян із санкційних списків ЄС, які володіють елітною нерухомістю на Чорноморському узбережжі Болгарії через підставних осіб. Експерти вважають, що офіційна Софія не наважується і не має особливого бажання запроваджувати санкції проти рф.

Минулого тижня болгарський депутат від консервативної партії ГЕРБ Ділан Добрев повідомив, що російські олігархи відмивають мільйони євро через банк Болгарії, проте не назвав назви цієї установи. Наступного дня після цієї заяви офіс генпрокурора країни заявив, що уповноважив державне агентство з питань нацбезпеки розпочати розслідування із цього приводу. «Генпрокуратура запросила інформацію від ради міністрів та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у координаційній групі щодо санкцій проти росії, про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у зв’язку із запровадженими санкціями», — йдеться у повідомленні генпрокуратури Болгарії.

Як раніше заявляв віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, Брюссель наполягає, щоб країни ЄС звітували про свої дії щодо впровадження санкцій проти росії. «Так ми матимемо ліпше уявлення про російські активи. І якщо їх конфіскують, то їх можна використати для відновлення України», — заявив віцепрезидент Єврокомісії.