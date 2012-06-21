Три регіони Бельгії: Брюссель, Фландрія і Валонія — домовились об’єднати зусилля для боротьби з інвазивними видами рослин і тварин. Місцева влада вкладе у цей проєкт Riparias 3,15 мільйона євро, а Євросоюз додасть до нього суму 3,85 мільйона. Тривалість проєкту становить шість років, його буде спрямовано на боротьбу з чужоземними видами водяної флори й фауни у долинах річок Дейле (Фландрія), Сенни (Брюссель і Фландрія) та Марк (Валлонія і Фландрія). Європейські науковці склали перелік із 66 інвазивних видів річкових тварин і рослин, які в ЄС вважають проблемними. 15 із них зафіксовано в Бельгії, з них 12 видів рослин і три види ракоподібних.

Інвазивним вважають вид, не рідний для певної території, а завезений туди навмисно чи випадково, що стрімко розмножується. Це стосується багатьох рослин і тварин, але інвазивними їх робить те, що вони згубно впливають на місцеву флору й фауну, шкодять сільському господарству, людині.

Один із прикладів виду, з яким боротиметься Riparias, — Procambarus clarkii, відоміший як червоний болотний рак, або луїзіанський рак. Батьківщина цього виду — північна Мексика, південна та південно-східна частини США. Проте ці ракоподібні заполонили всю Європу. Червоних болотних раків заборонено ввозити, розводити, транспортувати або навмисно випускати в навколишнє середовище у країнах-членах ЄС.

У рослинному світі одним із прикладів слугує борщівник звичайний (Heracleum sphondylium), добре відомий і в Україні. Ця рослина не лише витісняє місцеві, а й може завдати неприємних токсичних опіків людині, яка доторкнеться до неї. Інший приклад — водяна примула (Ludwigia grandiflora), яка росте так швидко, що за короткий період вкриває всю водну поверхню, позбавляючи інші форми життя у водоймах сонячного світла й кисню.