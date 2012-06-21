Державна фіскальна служба (ДФС) і митниці вживають усіх можливих заходів для прискорення оформлення транспортних засобів громадян, зокрема вживаних з іноземною реєстрацією, які називають євробляхами.
А жорсткі закони, які нещодавно ухвалено в Україні («Урядовий кур’єр» детально писав про це у №146 від 2 серпня 2019 року в матеріалі «Євробляхери: закони зробили їх дисциплінованими») звели фактично нанівець напівлегальне завезення таких не розмитнених автомобілів.
«Під час пільгового періоду (з 25.11.2018 по 22.02.2019 включно, коли акцизний податок нараховували з коефіцієнтом 0,5) митниці оформили понад 218 тисяч транспортних засобів. Серед них з позначкою «HJ» (легкові транспортні засоби, ввезені з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018-го, що перебувають в Україні у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту) — більш як 140 тисяч штук, інших — понад 78 тисяч штук.
Після закінчення пільгового періоду (з 23 лютого по 23 липня 2019 року) митниці оформили більш як 90 тисяч транспортних засобів. Із них з позначкою «HJ» — понад 3,6 тисячі штук», — йдеться в офіційній відповіді ДФС на запит «Урядового кур’єра».
Служба наводить інші цікаві цифри. У період із січня по березень 2019 року митне оформлення транспортних засобів (з позначкою «HJ») у середньому за добу було таким: протягом березня оформлювали близько 30, квітня — 60—80, травня — 100, червня — шість, липня — менш як шість транспортних засобів.
ДФС зазначає, що євробляхери останніми місяцями стали більш дисциплінованими, адже законодавство для Національної поліції України рекомендує ретельно контролювати такі транспортні засоби.
Поліцейські уповноважені вживали і вживають заходів щодо виявлення неправомірного керування транспортними засобами, проти яких запроваджено обмеження, встановлені Митним кодексом України. Ідеться про порушення строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, використання таких транспортних засобів у підприємництві тощо.
Митниці зобов’язані передавати Державній прикордонній службі та органам Національної поліції інформацію про транспортні засоби та осіб, які вчиняють такі порушення нормативно-правових актів.