11 лютого Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив ключові проекти Мінцифри Європейській Комісії.

Зустріч з Виконавчою Віце-президенткою Європейської Комісії Маргарет Вестагер відбулася під час робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія).

"Реформа цифрової трансформації є пріоритетом Уряду для нашої країни у всіх сферах. Підтримка Європейського Союзу та Європейської Комісії є надзвичайно цінною для нас, адже дозволяє пришвидшити розвиток е-урядування та побудову цифрової держави", - зазначив Михайло Федоров.

Міністр розповів Єврокомісії про ключові цілі Мінцифри та проекти, що наближують Україну до їх реалізації.

Мобільний застосунок Дія відкриває українцям доступ до 9 цифрових документів у смартфоні. Україна стала четвертою в Європі державою, громадяни якої користуються цифровим посвідченням водія, та першою в світі країною, де можна скористатися електронним паспортом без пред’явлення фізичного документа.

На порталі державних послуг Дія вже можна отримати 50 зручних онлайн-послуг. Серед них — найшвидша у світі реєстрація бізнесу онлайн та комплексна послуга єМалятко, яка дозволяє батькам новонароджених дітей отримати одразу 9 державних сервісів за однією заявою онлайн за 20 хвилин. За 3 роки Мінцифри планує оцифрувати 100% державних послуг.

Для того, щоб навчити цифровим навичкам 6 мільйонів українців, Мінцифри запустило платформу Дія.Цифрова освіта, де опубліковано вже більше 45 освітніх серіалів.

Цього року Мінцифри запускає проект Дія City — спеціальний правовий і податковий режим для розвитку ІТ- та креативної галузі. Проект дозволить збільшити частку IT та креативної галузі креативних індустрій у ВВП країни до 10%.

Усі ці проекти є складовими бренду Дія. Загалом продуктами Дії користуються вже більше 10 мільйонів українців.

Для того, щоб послуги були доступними для всіх українців Мінцифри покриває доступом до швидкісного інтернету 95% населення, соціальних об’єктів та головних автошляхів. Для цього вже прийнято базовий телеком-закон, який дозволить реформувати сферу електронних комунікацій відповідно до найновіших європейських норм. Впровадження найновітнішого європейського законодавства Україна здійснює синхронно з державами-членами ЄС.

Інтеграція у цифровий ринок ЄС — пріоритет Мінцфири. Вже розроблено спільний робочий план співпраці між Європейським Союзом, що став першим кроком до взаємного визнання електронних довірчих послуг.

Представники Європейської Комісії високо оцінили здобутки України в цифровізації та зазначили, що продукти Мінцифри є революційними.