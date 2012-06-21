Щороку 9 травня, у День Європи, європейські інституції Брюсселя відчиняли свої двері для всіх охочих. Зранку до пізнього вечора відвідувачі заповнювали кулуари Європарламенту, фотографувалися у лобі Єврокомісії, знайомилися з роботою комітетів ЄС. Осередки різних політичних партій роздавали безкоштовно всім охочим ручки, парасольки, полотняні торбинки з символікою та інші сувеніри.

Проте цього року, як і торік, через обмежувальні заходи День Європи у ЄС відзначатиметься дистанційно, тож здійснити мандрівку євроінституціями можна буде лише віртуально. Однак такі тури також мають свої переваги, бо долучитися до них зможуть не лише жителі та гості Брюсселя, а й усі охочі за його межами. Вони отримають змогу здійснити віртуальний тур Європарламентом, штаб-квартирою Єврокомісії та інших установ ЄС. Інтерактивний інтернет-простір пропонує відвідувачам різноманітні ігри, відео й тести на загальні знання про ЄС. Користувачі зможуть взяти участь в онлайн-дебатах на європейську тематику та в онлайн-подіях.

Триватиме день відкритих віртуальних дверей протягом тижня. Однак найвизначнішою його подією стане конференція «Майбутнє Європи», яка відбудеться 9 травня. На цій відеоконференції виступлять представники від спеціально обраних груп громадян, які викладуть ідеї та пропозиції щодо того, куди далі має рухатися Євросоюз. До кожної такої групи увійшли представники 27 країн-членів ЄС. Ці групи формувалися з урахуванням географічного, гендерного, вікового, соціально-економічного та освітнього принципів. Молодь віком від 16 до 25 років становитиме третину кожної групи. Серед тем, які буде винесено на конференцію «Майбутнє Європи», — зміна клімату й довкілля, охорона здоров’я, зміцнення економіки, соціальна справедливість, роль ЄС у світі, демократія, правовладдя й безпека, міграція, освіта, культура, молодіжна політика та спорт.

У Єврокомісії називають цю конференцію безпрецедентним, відкритим і всеосяжним заходом у галузі дорадчої демократії, оскільки її буде організовано на основі масштабних опитувань і збору громадської думки громадян ЄС про їхні очікування щодо загальноєвропейської політики. Її підсумки буде враховано при формуванні подальшого курсу розвитку ЄС.