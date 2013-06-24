Україна приєдналася до європейської програми LIFE для клімату та довкілля. Відповідну угоду між нашою країною та Європейським Союзом підписали міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

«Україна одержала від Євросоюзу велику підтримку та колосальні можливості не лише для відновлення довкілля після збройної агресії росії, а й загалом для відновлення живої природи. Це те, на що ніколи не вистачало коштів. LIFE — це потужний фінансовий інструмент країн-учасниць. Це велика довіра до України», — зазначив на брифінгу Руслан Стрілець.

За його словами, міністерство вже має більш як 15 конкретних пропозицій, які буде оформлено у відповідні проєкти для подання на розгляд програми LIFE. Серед пріоритетів — відновлення річок, розвиток заповідного фонду, побудова центрів для реабілітації птахів та диких тварин, ренатуралізації екосистем тощо.

«Ми бачимо, який страшний вплив має війна на життя кожного українця. Не менш страшний вплив ця війна має і на довкілля. До прикладу, сотні тисяч тонн металобрухту, що лишається на території України, ліси, які значною мірою заміновані та знищені. Потрібно вже починати думати про їхню регенерацію. Саме на це і буде спрямовано діяльність у межах програми LIFE. Це допоможе нам розробити нові додаткові проєкти, до яких зможе долучитися місцевий бізнес. Тому ми сьогодні зробили дуже важливий крок», — сказав комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства.

За 30 років функціонування програма «LIFЕ» співфінансувала понад 5600 природоохоронних проєктів у Євросоюзі та за його межами. Наприклад, природоохоронні проєкти у Латвії, Словаччині, Італії, Нідерландах та Німеччині, які сприяли відновленню природних екосистем. У Франції в межах проєкту запровадили заходи для підвищення якості води в регіоні Пеї-де-ла-Луар.

Бюджет програми на 2021—2027 роки становить 5,43 мільярда євро.

Із входженням до сім’ї LIFE Україна має змогу використати частину цих коштів для розвитку нашого навколишнього середовища. Закрити ті потреби, на які раніше власні бюджетні кошти Україна не витрачала ніколи у зв’язку зі складним українським законодавством.