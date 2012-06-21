Єврокомісія презентувала у Брюсселі план дій з питань демократії. У документі запропоновано визначити заходи, які допоможуть ЄС та його країнам-членам протидіяти дезінформації. Єврокомісія запропонувала нові шляхи підтримки ЗМІ, спрямовані на зміцнення сектору масмедіа у період кризи, серед них спрощення подання заявок на отримання фінансової допомоги.

«Ми не можемо залишатися осторонь, коли бачимо, як зростає небезпечна тенденція до активізації скоординованої, чітко сфокусованої та зловмисної діяльності з-за кордону», — заявила єврокомісар з питань загальних цінностей та прозорості Вєра Юрова, уточнивши, що йдеться здебільшого про Росію та Китай. За її словами, атаки на європейське суспільство «дають плоди, оскільки вони здатні впливати на якість демократії та підривати довіру людей до демократичних інституцій, що ми побачили у часи пандемії COVID-19, а ті, хто наситив інформаційний простір брехливими новинами, залишаються безкарними».

Згідно із пропозиціями Єврокомісії, викладеними у плані дій, Євросоюз має «розробити набір інструментів для протидії іноземному втручанню та операціям із впливу на громадську думку, який дасть змогу змусити винних платити за свої дії, посиливши стратегічну комунікаційну діяльність Європейської служби зовнішньої діяльності».

Загрози, з якими стикається ЄС, постійно змінюються. Тому в документі запропоновано розробити нові основи та методології збирання систематичних доказів іноземного втручання у демократичні процеси, а також способи налагодження структурного діалогу із громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами. План дій пропонує закріпити ці пропозиції на законодавчому рівні.

Щодо способів покарання винних в дезінформаційних атаках, то Єврокомісія планує накладати санкції за повторне здійснення дезінформаційних кампаній.

«Іноземні гравці й треті країни, зокрема Росія та Китай, здійснюють цільові операції із впливу й дезінформаційні кампанії про перебіг пандемії у ЄС, його країнах-сусідах і в усьому світі, намагаючись підірвати демократичні засади, посилити соціальну поляризацію та поліпшити власний імідж», — констатовано у документі. А коли іноземні гравці «використовують маніпулятивні тактики, щоб увести в оману громадян ЄС і досягти власних цілей, виникає загроза демократії, яка потребує колективної реакції».

Поки що в Єврокомісії не визначилися, який тип санкцій застосовуватимуть проти тих, хто через дезінформаційні кампанії намагається розхитати державний устрій та довіру громадян до своїх урядів. Але діяльність тих, хто поширює пропаганду, в ЄС уже відстежують протягом кількох останніх років. Цим займається Stratcom — Оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій, яка діє в межах Європейської служби зовнішньої діяльності. Експерти системно вивчають роботу російських пропагандистів через месенджер Telegram, телеканали Russia Today та Sputnik у справі отруєння опозиціонера Олексія Навального й висвітленні протестів у Білорусі. У Stratcom підтвердили, що в обох цих ситуаціях наявне навмисне перекручування фактів і поширення завідомо неправдивої інформації.