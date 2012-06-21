Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Студент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського Михайло Ісип із міста Кобеляки Полтавської області хоче у майбутньому працювати інженером у галузі електроенерготехніки та автоматики, і вже зараз готується до цього, зокрема працює над проєктом по створенню дешевого і екологічного транспорту для школярів і студентів.
Нещодавно він сконструював електровелосипед, спроможний розвивати швидкість, як у мопеда. Над його створенням юний винахідник працював два місяці. Необхідні комплектуючі замовляв через інтернет. Якщо знайдеться спонсор, цю оригінальну веломашину можуть запустити у серійне виробництво. Принаймні розмови про це ведуться.
Крім створення електровелосипед, у Михайла виниклий інші цікаві та перспективні ідеї. Але інформацію про них він покищо тримає в секреті.