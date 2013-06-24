Троє юних вчених з Дніпропетровщини вибороли нагороди на Міжнародній виставці винаходів та дизайну. Здобули дві золоті та одну срібну медалі.

«Обдарована молодь Дніпропетровщини підкорює міжнародну наукову арену. Переймає знання і ділиться власними здобутками з вченими світу», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Олексій Полторацький.

«Золото» у конкурсі виборов 17-річний Ігор Микитенко з Жовтих Вод. Юнак проаналізував, де краще побудувати сміттєпереробні заводи на Дніпропетровщині і розробив спеціальну мапу. Також зазначив, де встановити контейнери для сміття у рідному місті. Каже: органічні відходи можуть приносити користь.

«Харчові відходи методом бродіння перетворюються на біогаз, а інша частина стає гарними добривами. З них можна виробляти електроенергію методом спалювання, як на теплоелектростанціях. Це нині дуже актуально», – розповів юнак.

Ще один переможець – 16-річний дніпрянин Давид Степаненко. Розробив термостійку, безпечну для продуктів харчування плівку. Матеріал може стати екологічною альтернативою пластику.

«Розробив на основі екстракту водоростей дешевий, безпечний і міцний матеріал. Сподіваюся, розробкою зацікавляться підприємства. Це допоможе покращити екологічну ситуацію у світі», – поділився дослідник.

Срібний призер виставки – 16-річний Даниїл Маментович з Кривого Рогу. Нагороду здобув за проєкт «Моделювання фішингової атаки на користувачів бездротової мережі». Дослідник провів експеримент, наскільки учні його навчального закладу обізнані щодо інтернет-шахрайства. Розробив спеціальний пристрій, який моделює кібератаку і «запустили» її через WI-FI. Роздавав безкоштовний інтернет і пропонував учням ввести особисті дані. Після чого повідомляв, що це була кібер-загроза.

«Один із видів кібератак, фішинг, має на меті заволодіти особистими даними користувачів. Я змоделював фішингову атаку за допомогою спеціального пристрою. Результати невтішні: 63% учнів не дотримуються кібергігієни. Вони могли натрапити на справжніх зловмисників», – зазначив Даниїл Маментович.

Троє призерів – вихованці Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

Міжнародна виставка винаходів та дизайну Kaohsiung International Invention & Design EXPO (KIDE) пройшла у тайванському місті Гаосюн. Участь взяли понад півтисячі дослідників з більш ніж 26 країн світу. Україну представляли 18 винахідників. Вони вибороли 11 золотих, 7 срібних та 1 бронзову медалі та отримали спеціальну нагороду – «Best Group Award».