«Наша молодь продовжує заявляти про себе на міжнародній арені. Проводить наукові дослідження, виборює нагороди. Дякую юним розумникам за активність», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Олексій Полторацький.

«Золото» у номінації «Біологія» отримала 17-річна Варвара Хімчик. Дівчина – випускниця медичного ліцею. Свою нагороду здобула за дослідження прісноводних медуз.

Ще один переможець – студент-другокурсник Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Микита Андрушко. Його робота з математики. Тема: «Рівномірне розташування наборів різнокольорових точок на колі».

«Уявіть людину, яка веде щоденник погоди. Спочатку спостерігає. Кожного дня записує дані. Проаналізувавши їх можна побачити, наскільки рівномірно розподілені сонячні і дощові дні. Мій науковий доробок допомагає подивитися, як себе поводить певна система. Його можна використовувати у статистичних дослідженнях», – пояснив Микита.

Нині юнак навчається на програміста. Планує займатися розробкою комп’ютерних ігор. Каже, вже створив декілька.

випускник Кам’янського технічного ліцею ім. Анатолія Лигуна. Його дослідження присвячене відновленню набору чисел за лінійними комбінаціями його елементів.

«Це така математична задача, яку науковці усього світу вирішують вже багато років. Щоразу наближаючись до її розв’язання. Свій вклад зробив і я», – розповів Захар.

Усі призери – вихованці Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. Представники області презентували свої роботи онлайн.

9-денний фестиваль організувала Туніська асоціація майбутнього науки та технологій. Участь взяли молоді вчені від 14 до 24 років. Долучилися розробники і дослідники з усього світу. Вони презентували свої проєкти з фізики, екології, суспільних та комп’ютерних наук, математики, інженерії, біології, підприємництва та бізнесу.