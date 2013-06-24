Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за ініціативи першої леді Олени Зеленської та Міністерства охорони здоров’я доставив в Україну 20 спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги для новонароджених. Ці швидкі укомплектовані спеціалізованим обладнанням, яке дозволяє надавати невідкладну допомогу породіллі й немовляті просто в дорозі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«З початку російського вторгнення в Україні народилося чверть мільйона дітей. Це означає, що їхні мами чули сигнали тривоги, бігли до бомбосховищ, нервували. Інколи не мали вчасного доступу до медицини. Інколи народжували у незвичних для породіль умовах. Кількість передчасних пологів лише торік збільшилась на 10%, і це безпосередній результат війни. Діти, які мали прийти у світ у нормальних умовах, приходять у нього в екстремальних», – сказала перша леді Олена Зеленська.

У період із 24 лютого 2022 року по 15 серпня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала в Україні понад 1100 випадків, коли внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали медичні працівники, пацієнти і заклади охорони здоров’я. Зокрема, було пошкоджено або зруйновано майже 50 пологових будинків. Це значно обмежило здатність української системи охорони здоров'я надавати належну життєво важливу допомогу передчасно народженим та народженим із низькою вагою дітям.

«Дітей часто потрібно перевозити з місця, де вони народилися, до спеціалізованих медичних закладів якомога далі від районів ведення активних бойових дій. Українській системі охорони здоров’я надзвичайно важко відновлюватися під постійними ракетними обстрілами. Машини швидкої допомоги від ЮНІСЕФ допоможуть налагодити безпечне і своєчасне транспортування новонароджених, які потребують специфічної сучасної терапії та лікування для порятунку життя», — наголосив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Доставлені ЮНІСЕФ автомобілі швидкої допомоги дадуть змогу медикам здійснювати реанімаційні дії, надавати допомогу немовлятам із жовтяницею та перевозити передчасно народжених дітей до медичних закладів, де вони отримають висококваліфіковану допомогу.

«Те, що робить росія всі 18 місяців повномасштабної війни в Україні, категорично суперечить як нормам Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, норм і правил якої дотримується весь цивілізований світ, так і елементарним людським цінностям. Медична система під постійними прицільними обстрілами. Весь світ бачив кадри пошкоджених пологових та дитячих лікарень. Дякую першій леді Олені Зеленській за ініціативу та ЮНІСЕФ за надійне плече підтримки. Передані неонатальні швидкі оснащені необхідним спеціалізованим обладнанням, аби допомогти нашим героїчним медикам зберегти життя наших дітей», — зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Неонатальні автомобілі швидкої допомоги були закуплені ЮНІСЕФ за кошти Уряду Нідерландів задля підтримки впровадження Програми раннього розвитку дітей в Україні. Мета програми — сприяти тому, щоб кожна українська дитина могла реалізувати своє право на здоровий початок життя й забезпечити потреби кожної дитини на всіх наступних етапах завдяки якісному медичному супроводу й лікуванню в закладах охорони здоров’я або вдома завдяки домашнім візитам лікарів до молодих родин після виписки з пологових будинків.

Автомобілі будуть розподілені у Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

У 2022 році ЮНІСЕФ передав понад 15 швидких дитячим і пологовим будинкам у Львові, Чернігові, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві та Чернівцях.