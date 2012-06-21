На Венері могло бути придатне для життя місце, якби її орбіту свого часу не змінив Юпітер. У цьому впевнені вчені з Бельгії, Австралії та Сполучених Штатів, які опублікували наукову роботу по темі у виданні The Planetary Science Journal.

Будучи найбільшою планетою Сонячної системи, газовий гігант Юпітер вдвічі перевищує за масою всі планети, разом узяті. Маючи таку колосальну масу, Юпітер може легко порушувати орбіти інших планет. Вчені вважають, що міграції Юпітера, що мали місце в давнину, вплинули на орбіту Венери, яка в підсумку стала практично непридатною для життя планетою.

Автори дослідження звернули увагу на майже ідеально круглу орбіту Венери – її ексцентриситет становить 0.006, і це найнижчий показник у Сонячній системі. Вчені вважають, що в давнину ексцентриситет орбіти Венери був на рівні 0.3, тобто, друга планета оберталася навколо Сонця по орбіті в формі еліпса, і, імовірно, була населеною.

«Орбіта Венери могла змінитися під впливом приливних сил блукаючого по Сонячній системі Юпітера. Зі зміною орбіти на планеті серйозно змінився клімат, в результаті чого вода на поверхні випарувалася, і Венера набула сучасного вигляду», – кажуть вчені, додаючи, що виявлений на Венері газ фосфін, який розглядається як маркер присутності життя, навряд чи має біогенне походження, так як шанси на існування життя в агресивній атмосфері Венери занадто малі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»