Протягом жовтня в США, країнах Європейського Союзу, а також в Україні проводять Місяць кібербезпеки. Його мета – привернення уваги суспільства до питань кіберзахисту та необхідності відповідальної поведінки кожного у кіберпросторі. Для нашої країни – це особливо важливий захід, адже однією зі складових війни росії проти України є саме кіберфронт. На цьому наголосив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час пресконференції у Military Media Center.

«Робота над посиленням захисту нашої держави від російських кібератак триває щоденно і цілодобово. Під час Місяця кібербезпеки ми хочемо акцентувати увагу українців на тому, що докладати зусиль у протистоянні ворогу ми повинні усі разом. Триває перша у світі кібервійна, і спільна робота над посиленням кіберзахисту дозволить Україні перемогти росію на цьому фронті. Громадянам зараз як ніколи важливо дотримуватися правил кібергігієни. Представникам об’єктів критичної інфраструктури – провести аудит своїх систем, бути у постійному контакті з нашою Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA. Відповідальність кожного – дбати про власну кібербезпеку, захищаючи таким чином і країну», – підкреслив Юрій Щиголь.

Голова Держспецзв’язку також нагадав, що Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами у сфері кіберзахисту. Так, наприкінці вересня відбувся другий кібердіалог «Україна-ЄС», де, зокрема, обговорювали і питання відбиття російських кібератак.

«Кіберпростір не має кордонів, і всі ми перебуваємо під постійною загрозою спільного ворога. Наш захист має бути синхронізованим», – зазначив Юрій Щиголь.

Долучайтеся до Місяця кібербезпеки, слідкуйте за активностями на сайті Держспецзв’язку і наших сторінках у соцмережах та дбайте про свою безпеку в кіберпросторі.