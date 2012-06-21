В Україні з 1 січня 2018 року в межах населеного пункту можна вести авто зі швидкістю до
Відповідну постанову Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 р. № 883 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху" опубліковано в Урядовому кур’єрі.
З 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху в населених пунктах – до
«Нині у більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше
Нагадаємо, 10 листопада Кабмін ухвалив низку рішень, спрямованих на зниження кількості аварій на дорогах, а разом з тим і постраждалих у результаті ДТП. Зокрема, строк дії отриманого вперше водійського посвідчення скоротили до двох років, підтримали введення кримінальної відповідальності за порушення ПДР п'яними водіями, якщо хтось постраждав; запровадили систему автоматичної фото - і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.