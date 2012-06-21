Уже за кілька років можна досягти якісно нового рівня розвитку країни, і розуміння того, що слід зробити для цього, в уряду є. Тож його найважливішим завданням залишається побудова сильної економіки.

«2018 рік може бути успішним. Зараз фокус — розвиток економіки, збагачення країни. За 3—5 років ми можемо досягти серйозного рівня розвитку держави», — запевнив ще напередодні нового року в ефірі одного з телеканалів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.