З квітня «Карткою киянина» можна буде користуватися як проїзним не тільки в метро, міській електричці та швидкісному трамваї, а й в тролейбусах і трамваях.
– Транспортний модуль «Картки киянина» дає можливість вести облік та ідентифікувати пасажирів міського муніципального транспорту. На підставі цих даних перевізники зможуть отримувати з міського бюджету повну компенсацію за проїзд пільговиків, – зазначила менеджер проекту «Картка киянина» Аліна Максименко.
– Використання цієї платформи дозволить уникнути неточностей і похибок у формуванні статистики, спростить систему розрахунку між КМДА та комунальним транспортом. Щоб скористатися «Карткою киянина» як електронним квитком, необхідно просто прикласти її до валідатора – пристрою для зчитування даних з електронних документів, які будуть встановлені в салонах громадського транспорту. Після цього поїздки будуть списані з карти. У разі, якщо пасажир має право пільгового проїзду, то через соціальний додаток «Картки киянина» пільга буде зчитана автоматично. Найближчим часом компанія UNIT планує запустити мобільний додаток проекту – спочатку на платформі iOS, а пізніше на Android. Завдяки новій платформі у користувачів з’явиться можливість купити електронний квиток і встановлювати його на своєму смартфоні, а також переглядати статистику поїздок.