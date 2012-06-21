Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумщина належить до областей, на території якої видобувають нафту і природний газ.
Зокрема, значні поклади корисних копалин в Охтирському, Роменському, Липоводолинському та окремих інших районах.
«Укрнафта», яка працює на тамтешніх територіях, щороку перераховує рентну плату.
Так, за перше півріччя цього року Сумська область одержала 81 мільйон гривень, у тому числі за червень 11,6 мільйона. Значна частина коштів надійшла до бюджетів об’єднаних територіальних громад, завдяки чому у них з’являються додаткові фінансові можливості для розвитку територій, місцевої інфраструктури.
Природні ресурси видобуваються також в інших областях, з-поміж яких Івано-Франківська та Полтавська. За перше півріччя вони також одержали рентну плату в сумі відповідно 41,9 та 31,2 мільйона гривень.