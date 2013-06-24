Вогонь пошкодив понад 196 гектарів насаджень.

«До 4 вересня в області встановлений найвищий клас пожежної небезпеки. Закликаємо мешканців поставитися до цього уважно та відповідально. Не палити суху траву та сміття, не розводити багаття поблизу лісів та на відкритій місцевості. Адже у спеку вогонь поширюється дуже швидко», – сказала заступниця начальника відділу управління цивільного захисту Дніпропетровської ОВА Олена Шевцова.

Вона додала – із початку літа в області сталося 68 лісових пожеж. Вогонь пошкодив понад 196 га масивів. Повністю знищив 2,5 га лісу. Найчастіше ліси горіли у Новомосковському районі.

Загалом із початку 2022-го року на Дніпропетровщині сталося 102 пожежі у лісах. Серед основних причин – необережність населення.

Штраф за підпал сухостою – від 3060 до 6120 грн. Якщо виникла пожежа – слід телефонувати за номером 101.