Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах підсумували результати щорічного конкурсу «Всесвіт очима дитини», який організували міська рада, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна міська бібліотека.
У творчому огляді взяли участь 130 юних митців віком від 7 до 17 років, які представили свої роботи у таких категоріях як «декоративний розпис», «олійний живопис», «живопис», «графіка».
За підсумками конкурсу п’ятеро учасників Дар’я Строкач, Анастасія Пасько, Євгенія Кузьміна, Анна Докаленко та Ліля Степанченко нагороджені стипендіями міської ради, іншим учасникам вручили ціні подарунки та заохочувальні призи.
Міський конкурс має на меті виявляти і підтримувати юні таланти, які пробують свої сили в образотворчому мистецтві.