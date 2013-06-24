Рік тому Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало створення єЧерги для перетину кордону – послуги, яка дозволяє водіям керувати своїм часом. Про це повідомляє Урядовий портал.

За рік повноцінна електронна послуга замінила записи в чергу на звичайних папірцях.

Сьогодні єЧерга – це про 642 тисячі перетинів кордону, з яких майже 28 тисяч автобусів. Найчастіше послугою користувалися українські (81,2%), польські (6,7%) та турецькі перевізники (4,3%).

«За цей рік ми постійно вдосконалювали проект, запускали нові функції, додавали нові мови, не зупинялись і не будемо на шляху до мінімізації корупції під час перетину кордону та поваги до роботи водія та перевізника. У річницю запуску проекту ми презентуємо ще одне важливе оновлення – відкриття всіх номерів транспортних засобів у системі. Тепер кожен користувач бачитиме номер вантажівки повністю. Цим рішенням ми даємо можливість кожному слідкувати за коректністю роботи системи та верифікувати, чи дійсно вантажівка з єЧерги заїжджає на пункт пропуску. У нас великі і амбітні плани – масштабувати цей проект для всіх транспортних засобів, зокрема, і для легкового транспорту. Це виклик для нас з точки зору розробки та запровадження, але впевнений, що ми реалізуємо і цей проект та матимемо ще кращі результати», – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За рік послуги кожен 4 вантажний транспортний засіб перетинав кордон через МАПП «Ягодин-Дорогуськ» – саме він став першим пунктом пропуску, на якому запрацювала єЧерга.

Для постійної підтримки перевізників було створено колл-центр. За цей час оператори колл-центру прийняли та опрацювали майже 150 тис. звернень.

Зараз єЧерга це:

Прозоре рішення для перетину кордону. Кожен етап користування чергою, від реєстрації до моменту перетину кордону, фіксується в електронній системі. Також система надає доступ до статистики, де можна переглянути кількість вантажівок та автобусів, які вже перетнули кордон або виїхали з МАПП завдяки єЧерзі.

Можливість для водіїв реєструватися, записатися в електронну чергу та отримати інформацію про орієнтовний час перетину кордону. Стежити за проходженням черги можна у відкритому режимі на сайті чи в застосунку.

Послуга, яка постійно вдосконалюється на основі діалогу з перевізниками. Саме їх зворотній зв’язок є основою для нових змін та покращення вже наявного функціонала.

Нагадаємо, що Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила електронну чергу перетину кордону, і першою у світі, де електронна черга перетину кордону стала безкоштовною для перевізників.

Проект «Електронна черга перетину кордону/єЧерга» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством автомобільних доріг, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.