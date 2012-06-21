Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно 5 службових осіб банку «Аркада» - ексголови правління, його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно екс-голови правління АТ АКБ «АРКАДА», його заступників та головного бухгалтера за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

"Згідно з матеріалами слідства, екс-голова правління АТ АКБ «АРКАДА» спільно з заступниками та головним бухгалтером банку організували та налагодили протиправний механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва з залученням підконтрольних юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Так, вказані службові особи банку реалізували дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становила від 169,75 грн до 190, 55 грн. Вказане підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями - юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено відповідно ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

"Надалі, у зв’язку з невиконанням довірителями умов акційних програм службові особи банку усупереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми» прийняли рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. При цьому банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів", - зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт відносно 5 підозрюваних скерований до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Розслідування інших епізодів розкрадання активів зазначеної фінустанови триває.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня ошукані інвестори банку “Аркада” під час мітингу біля Офісу Президента у Києві передали представнику ОП звернення до глави держави Володимира Зеленського. Основною вимогою мітингувальників до Президента є вирішення питання фінансування добудови ЖК "Патріотика", Патріотика на озерах" та "Еврика".