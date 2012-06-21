У лютому 2018 року німецькі муніципалітети за рішенням суду отримали можливість забороняти експлуатацію дизельних автомобілів, норми викидів яких не відповідають встановленим нормам.
Для виробника це означає одне – модернізація машин клієнтів за свій рахунок. І таких машин в Німеччині багато – майже 12 мільйонів. Виробники хотіли обійтися малою кров'ю, пропонуючи відновити прошивку, але екологічні групи лобіювали дугою підхід – модернізацію обладнання, яка, зрозуміло, коштує відчутно дорожче. І екологи перемогли.
Як повідомляє Automotive News Europe, власники старих Mercedes-Benz з дизельними двигунами отримають субсидію в розмірі 3 000 євро, щоб привести свій автомобіль у відповідність з нормами «Євро-6». У цю суму входять покупка комплекту переоснащення і його установка.
Цікаво, що комплект був розроблений приватним баварським підприємством «Dr. Pley SCR Technology». Субсидія буде доступна поки лише в трьох землях, де власникам на законодавчому рівні можуть заборонити експлуатацію їх машин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»