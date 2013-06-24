У День Конституції України, який цього року наші громадяни проводять на полі бою в захисті своєї країни від окупантів, у волонтерстві та допомозі співгромадянам, які постраждали від нелюдських дій агресорів, промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з таких слів: «Кожен наш державний символ тепер наповнений новими сенсами і переживаннями. Наш гімн, наш прапор, наша Конституція, наша незалежність. Ми боремося за наше минуле і наше майбутнє.