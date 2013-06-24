Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.12 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 90090 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2916 (+1) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5883 (+6) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1905 (+1) од,
- РСЗВ / MLRS – 395 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 210 (+0) од,
- літаків / aircraft – 280 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 262 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1564 (+2),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4464 (+23) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Lyman directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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