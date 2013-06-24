Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.12 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 91690 (+540) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2924 (+2) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5900 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1914 (+6) од,
- РСЗВ / MLRS – 395 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 211 (+1) од,
- літаків / aircraft – 281 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 264 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1582 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4497 (+18) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Lyman directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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