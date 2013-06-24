Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 06.09 were approximately:

  • особового складу / personnel - близько/ about 50150 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 2077 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 4484 (+25) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1179 (+22) од,
  • РСЗВ / MLRS – 296 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 156 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 207 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 876 (+9),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 209 (+4),
  • кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3305 (+19) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 109 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

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