Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 06.09 were approximately:
- особового складу / personnel - близько/ about 50150 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2077 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4484 (+25) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1179 (+22) од,
- РСЗВ / MLRS – 296 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 156 (+0) од,
- літаків / aircraft – 236 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 207 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 876 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles - 209 (+4),
- кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3305 (+19) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 109 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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