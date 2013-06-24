«Нині велика проблема з газопостачанням. Усі мають знати, що на сьогодні у сховищах 11 мільярдів кубів газу. Наскільки мені відомо, щоб пройти опалювальний сезон, Україні потрібно більш ніж 25 мільярдів кубів. Може бути три вводи реверсу газу з Європи. Якщо ці три вводи запрацюють, то це 54 мільйони кубів газу на добу, 1,7 мільярда на місяць. За п’ять місяців це 8 мільярдів, а нам потрібно 14 мільярдів кубів. Можливо, ми ще власним видобутком додамо 5 мільярдів, — заявив недавно Полтавський міський голова Олександр Мамай. — Кожен повинен уже утеплювати вікна й фасади будинків. Можливо, облаштувати одну кімнату для дітей. А може, всій сім’ї доведеться жити в цій кімнаті. Ситуація буде вкрай важкою».