Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Another 710 russian occupiers were eliminated in Ukraine - the enemy suffered the greatest losses in the Bakhmut, and Avdiivka directions.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.11 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 77170 (+710) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2786 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5654 (+24) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1791 (+9) од,
- РСЗВ / MLRS – 391 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 203 (+1) од,
- літаків / aircraft – 278 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1476 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4216 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 159 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!