Минулого тижня в експертному середовищі розгорнулася дискусія з приводу можливостей експорту електроенергії з ЄС в Україну, який міг би покрити дефіцит, що виник внаслідок варварських бомбардувань Росією критичних об’єктів інфраструктури. Єврокомісарка ЄС Кадрі Сімсон, перебуваючи у Києві, заявила, щоб необхідні передумови для постачання електроенергії в Україну вже є. Адже в березні цього року українську мережу було синхронізовано з мережею континентальної Європи, і електроенергія може надходити як з України до ЄС, так і у зворотному напрямку.