Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.10 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 62870 (+370) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 2495 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 5149 (+16) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1486 (+9) од,
  • РСЗВ / MLRS – 353 (+5) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 181 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 267 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1097 (+11),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 249 (+2),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3908 (+18) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Kramatorsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ. 

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