Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 63110 (+240) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2504 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5162 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1496 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 353 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 181 (+0) од,
- літаків / aircraft – 268 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1114 (+17),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 295 (+46),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3916 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 136 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut, Аvdiyivka and Kramatorsk directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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