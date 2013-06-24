Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 12.09 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 52950 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 2168 (+14) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 4640 (+23) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1269 (+6) од,
  • РСЗВ / MLRS – 311 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 162 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 243 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 903 (+1),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 216 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3463 (+18) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kryvyi Rih and Donetsk directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ. 

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