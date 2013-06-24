Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.10 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 64300 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2521 (+10) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5172 (+5) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1566 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 362 (+5) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 186 (+3) од,
- літаків / aircraft – 268 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 240 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1199 (+17),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3944 (+9) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 142 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Кramatorsʹk and Bahmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
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