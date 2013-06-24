Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом тверда, і прогнозує, що очікувані нинішньої зими труднощі її не похитнуть. Можливі сумніви в цьому пані Посол пояснює недоліками в комунікації Німеччини і вважає своїм завданням її поліпшення.

В інтерв’ю Укрінформу Анка ФЕЛЬДГУЗЕН розповіла, як німці готуються до мінімізації наслідків енергетичної залежності від росії, чи вплинуть соцопитування в Німеччині на постачання зброї нашій країні, чим конференція з питань відновлення України в Берліні відрізнятиметься від конференції в Лугано, чи приїде президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр до Києва і скільки ще українців готова прийняти Німеччина.