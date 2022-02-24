Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 20.09.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 273980 (+520) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 4635 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 8868 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 6096 (+34) од,
- РСЗВ / MLRS – 779 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 526 (+0) од,
- літаків / aircraft – 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4821 (+37),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1479 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8633 (+32) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 906 (+3).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Про це повідомляє на сторінці фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!