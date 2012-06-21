Гідний подарунок у новому році отримав ветеран АТО Дмитро Терешкун із Тернопільщини. Голова обласної державної адміністрації Ігор Сопель вручив йому сертифікат на перерахування коштів для придбання житла на суму понад 820 тисяч гривень і подякував за виконання громадянського обов’язку.
Понад 30 років життя Дмитро Терешкун присвятив армії. Звісно, став у лави оборонців рідної землі на сході країни, звідки повернувся 2017 року. Нині на пенсії. Разом із дружиною Людмилою та сім’єю старшого сина живе в місті Заліщики. Та вже цього року має намір переїхати у Тернопіль, де хоче придбати двокімнатну квартиру.
Як поінформували у пресслужбі облдержадміністрації, торік на Тернопіллі виплатили компенсацію за шість житлових приміщень сім’ям осіб з інвалідністю внаслідок війни АТО/ООС І—ІІ груп, учасникам бойових дій АТО/ООС з числа внутрішньо переміщених осіб і членам родин загиблих учасників бойових дій АТО/ООС на загальну суму 6,1 мільйона гривень.