Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон, що вносить низку змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

Згідно з документом, Держспецзв’язку виконуватиме функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України.

В умовах повномасштабної війни росії проти України, постійних ворожих атак – захист обʼєктів критичної інфраструктури (ОКІ) та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури (ОКІІ), які на них розміщені, – серед пріоритетів держави.

«Вже триває робота над створенням переліку ОКІ. Також буде сформовано та наповнено реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Це дасть можливість проаналізувати рівень їхньої захищеності та посилити стійкість там, де необхідно, ефективніше виявляти загрози та запобігати їм, забезпечувати постійний і надійний захист таких об’єктів», – зазначає голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Служба має всі необхідні інструменти, технічну базу та достатній кадровий потенціал для ефективного виконання покладених на неї нових завдань щодо забезпечення системної роботи у сфері захисту ОКІ та ОКІІ. Держспецзв'язку докладатиме максимум зусиль для ефективної взаємодії з іншими суб’єктами національної системи захисту критичної інфраструктури.

Відповідно до Закону, Держспецзв’язку здійснюватиме повноваження уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України під час дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення чи скасування.