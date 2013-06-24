З війною роботи у них додалося. Нині вони не тільки приборкують вогонь і витягують з води. А й ліквідовують наслідки ракетних ударів та розміновують забруднену ворожим залізяччям територію. Для захисту надзвичайників голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак передав саперні костюми. Рятувальники ж продемонстрували техніку, якою днями поповнився їхній гараж.

«Передали нашим рятувальникам сім саперних костюмів. Вони для захисту піротехніків, котрі щодня виконують небезпечні задачі. А ще – два намети, – зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. – Дякую надзвичайникам. На викликах вони б’ються за кожне життя та ліквідовують наслідки збройної агресії».

З війною роботи у піротехніків області стало у рази більше. Від небезпечного ворожого залізяччя вони звільняють не тільки наш регіон. А й населені пункти Харківщини та Херсонщини. Тож саперна амуніція стане у нагоді.

«Костюми із міцного матеріалу і вони покривають чи не все тіло. Під захистом будуть і руки, і ноги. Якщо боєприпас детонує, уламок не поранить сапера. Він відчує тільки удар», – пояснив начальник відділення піротехнічних робіт Сергій Петух.

В допомогу надзвичайникам області і понад 20 одиниць спецтранспорту. Автівки поповнили гараж ДСНСників декілька днів тому. Вони від норвезьких партнерів.

«За час війни норвезький колега Одд Штайнер передав нам вже 62 автівки різного призначення. Отримали допомогу й від держави. Це евакуатор і 32-метровий автопідіймач. Останній для порятунку людей та ліквідації пожеж у багатоповерхівках», – додав начальник ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький.

Він додав, що роботу над оновленням пожежно-рятувальних машин продовжать.