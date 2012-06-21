Ретроавтомобіль кабріолет, зібраний на основі колишнього «Запорожця», сімейство мотоциклів ІЖ — це далеко не повний перелік колекції майстра Віталія Рязанцева з Кремінної. Загалом у нього кілька сотень предметів минулого, котрі могли б утворити приватний музей предметів вжитку другої половини ХХ століття.

Електрик за освітою, підприємець волею долі й майстер на всі руки Віталій Рязанцев демонструє мені колекцію мотоциклів. Про кожен із них він може розповісти цілу історію. «Ось німецькі БМВ 1930-го і 1946 року випуску, нині такі вже раритет. Я їх власними руками відновив. А купив випадково. Один мотоцикл просто в квартирі стояв. Навіщо у квартирі зберігали? Бо коли був у сараї, малеча примудрилися зняти задній міст і здала на металобрухт. Тоді господар і перебазував його до квартири. Я про цю машину дізнався і викупив, — з усмішкою згадує Віталій Рязанцев. — А другий БМВ виміняв у Лисичанську на ринку. Запропонував господареві інший, сучасніший.

А тут у мене мотоцикли ІЖ-350. Це колишній німецький ДКВ. У 1945 році вивезли з Німеччини і стали випускати такі мотоцикли вже під новою назвою. Ця машина 1946 року випуску. У мене зібрано всі зразки: ІЖ-350, його «син» ІЖ-49 і «онук» ІЖ-56».

Для свого 3-річного онука колекціонер уже купив мотоцикл — італійську «Весту». Вирішив подарувати «на виріст». Але головний подарунок ще в роботі. «Ремонтую й створюю для онука кабріолет із колишнього «Запорожця». Ця машина була понівечена, але залишилася на ходу. Поставлю новий двигун», — каже Віталій Рязанцев. Віриться, що роботу майстер виконає: будуть у кабріолета й накладки дерев’яні, і колонки для музики, навіть шкіряний тент.

«Мотоциклами захоплювався з дитинства. І з дитинства цікавився історією, — пояснює майстер. — Але нам брехали безмежно. Допомогло багато чого зрозуміти захоплення технікою і телевізійний канал «Дискавері».

Може, саме тому у нього в колекції одразу кілька старих телевізорів, з-поміж яких навіть давній «КВН», і кілька радіоприймачів марки ВЕФ.

«Але починалася колекція із самовара, який працює на дровах: на 40-річчя друзі подарували», — згадує Віталій Рязанцев. Тепер у нього в колекції 12 різних самоварів. Є баяни й акордеони — усі з Кремінської фабрики. «Маю навіть оркестровий баян. Купував у людей, які їх виготовляли, коли фабрика працювала. Колись навіть у три зміни», — журиться колекціонер.

Віталій Рязанцев з любов’ю розповідає про кожен експонат своєї колекції, бо ці речі — частинка життя людей і підприємств, що були на Кремінщині. Таким чином він колекціонує кращі спогади своїх земляків. «Хочеться всю колекцію розмістити в приватному музеї історії речей. Створити такий для Кремінної», — поділився наостанок своєю мрією Віталій Рязанцев.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»