Морські археологи виявили уламки Дельменхорста (Delmenhorstа), данського військового корабля, загубленого в битві при Фемарні в 1644 році. Це останній зі знайдених кораблів того бою. Він був виявлений під час археологічних розкопок перед будівництвом підводного тунелю в поясі Фемарні, що з'єднує Данію і Німеччину. Уламки корабля знайшли на мілководді –всього 11 футів під поверхнею (3,35 метра) – в 500 футів (2 286 метра) від південного узбережжя Лолланд, недалеко від міста Ребіхавн.

Дельменхорст данці навмисно приберегли до кінця бою, коли стало ясно, що Швеція перемагає. Вони хотіли використати його важку гармату для захисту гавані Редбіхавн, але план провалився, коли шведи підпалили один зі своїх кораблів і секрували його в Дельменхорст. Данський військовий корабель загорівся і затонув.

Битва при Фемарні сталася під час Торстенсонської війни між Швецією і Данією-Норвегією. Війна розпочалася в грудні 1643 вторгненням німецьких шведів у данське герцогство Гольштейн і закінчилася принизливою поразкою Данії в серпні 1645 року. Король Данії Крістіан IV втратив око у цій війні, а Данія-Норвегія втратили території і панування на Балтійському морі.

Уламки корабля були вперше виявлені гідролокатором бічного огляду. Дайвери досліджували уламки і виявили 20-футову секцію кіля ( 6 метрів), обвуглені колоди, низ корпусу і баластні камені. Навколо розкиданих уламків решток корабля драйвери знайшли розплавлені, тріснуті і визірвані залишки бронзової гармати, свідоцтво руйнівного пороху шведських бойових кораблів.

Кілька предметів і зразків були підняті з місця аварії, але більша їх частина залишиться на місці. Оскільки затонулий корабель знаходиться на такому мілководді, що робить його дуже вразливим. Тому рештки корабля закопають у пісок для його збереження. Археологи з музею кораблів вікінгів зробили 30 000 фотографій затонулого корабля, які будуть використані для створення цифрової 3D-моделі, яку можна буде вивчити і виставити в музеї, не порушуючи при цьому саму територію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»